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Власть

Социологи назвали 7 партий, которые могут пройти в парламент

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В случае досрочных парламентских выборов в них готовы принять участие 63% опрошенных

В случае досрочных парламентских выборов в них готовы принять участие 63% опрошенных

В настоящее время в Верховной Раде представлены шесть политических сил

Пять партий прошли бы в Верховную Раду в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье, еще две – в рамках погрешности.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16–20 декабря 2016 года в рамках проекта MATRA посольства Нидерландов.

Инициативу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддерживают 46% респондентов. 36,6% опрошенных высказались против этого, сообщает Украинская правда.

В случае досрочных парламентских выборов в них намерены принять участие 63% опрошенных. Если такие выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 7 партий.

Те респонденты, которые готовы участвовать в выборах, поддержали бы партию «Батькивщина» (11%), Блок Петра Порошенко (9,9%), Оппозиционный блок (9%), Радикальную партию Олега Ляшко (7,8%), объединение «Самопомощь» (7,6%).

Две партии находятся в рамках погрешности выборки – 2,3%. Это партия «За жизнь» (5,7%) и партия «Гражданская позиция» (5,4%).

Напомним, что в настоящее время в Верховной Раде представлены шесть партий: БПП, «Народный фронт», Оппозиционный блок, «Самопомощь», «Батькивщина», Радикальная партия Олега Ляшко.

В ходе опроса проведенного во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2 тыс. 18 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Теги: партии, выборы, опрос, социологи

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