Нацсовет продлил лицензию 1+1 на семь лет

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала 1+1 на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет.

Лицензия продлена еще две недели назад (15 декабря) и за это единогласно проголосовали все члены совета.

Согласно ст. 33 закона «О телевидении и радиовещании», бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше, чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора — то есть, не раньше 29 декабря, пояснили в Нацсовете.

В соответствии со ст. 32 этого закона предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Нацсовета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26 декабря года. «Резюмируя – «Студия «1+1» должна получить бланк лицензии не позднее 6 января 2017 года», - заявил регулятор.

В то же время Нацсовет обратился к каналу с письмом с просьбой подтвердить, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

Как сообщали «Комментарии», в ночь на 29 декабря 1+1 обнародовал на своем сайте обращение руководства и сотрудников телеканала к президенту, спикеру парламента и премьер-министру Украины, в котором заявил, что Администрация президента пытается повлиять на Нацсовет для отмены решения о продлении лицензии 1+1.

В Администрации президента заявили, что не вмешиваются в работу Нацсовета.