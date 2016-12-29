Работодателей будут карать за увольнения в связи с повышением минималки

Минсоцполитики предупредило о недопустимости необоснованных сокращений из-за роста минимальной зарплаты

Вице-премьер-министр Павел Розенко призвал украинских работодателей не допустить сокращения персонала и необоснованного перевода их на неполный рабочий день в 2017 году после того, как минимальная зарплата увеличится до 3200 гривен. Об этом он заявил на селекторном совещании 29 декабря, передает пресс-служба Минсоцполитики.

«Речь идет о том, чтобы не допустить сокращения персонала на предприятиях и в учреждениях и перевода людей на неполный рабочий день, на полставки. Если кто-то будет такое делать, понесет ответственность. Мы акцентируем внимание на бюджетной сфере, ведь на бюджетников смотрит бизнес», – отметил вице-премьер.

В ходе совещания участники подчеркнули, что объединенные территориальные общины и общины областных центров получили полномочия контролировать соблюдение законодательства о труде, а также выполнять проверки как юридических, так и физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд.

В случае выявления нарушений законодательства они имеют право штрафовать нарушителей. «Допуск работника к работе без оформления грозит работодателю штрафом в размере 17 тысяч гривен», – уточнил вице-премьер и напомнил, что контролировать соблюдение законов о труде на местах выгодно в первую очередь самим органам местного самоуправления, поскольку в местные бюджеты будет зачисляться 60% налога на доходы физических лиц.