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Власть

Парубий настаивает на визах с Россией

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Андрей Парубий заявил, что неголосование по данному вопросу станет имиджевым ударом по Украине

Спикер ВР в 2017 году будет лично контролировать ход инициативы по введению визового режима с РФ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что в 2017 году Украина введет визовый режим с Россией, и этот вопрос будет на его личном контроле. Об этом он рассказал в интервью агентству УНИАН.

Он считает, что неголосование по данному вопросу станет имиджевым ударом по Украине.

«Считаю, что со страной-агрессором должен действовать визовый режим. Это мое глубокое убеждение. О том, насколько этот вопрос был готово для восприятия сессионным залом, возникала дискуссия. После того как некоторые фракции попросили перенести это решение, я предложил председателям парламентских фракций и МИД продолжить обсуждение и проработку этого вопроса, чтобы была выработана позиция по нему. Ведь негативное голосование по такому вопросу могло бы стать большим имиджевым ударом по Украине», – сказал Парубий.

Спикер отметил, что лично будет контролировать ход инициативы по введению визового режима с РФ.

«Мне приятно, что сейчас дискуссия продолжается. И сейчас министр иностранных дел заявил, что допускает такую возможность. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем договориться о введении виз с Россией. Этот вопрос остается под моей личной опекой. Я буду на нем настаивать, чтобы он нашел поддержку в сессионном зале», – добавил Парубий.

Фото: slovoidilo.ua

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Теги: Парубий, ВР, визы, РФ, режим

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