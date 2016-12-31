МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

За 100 миллионов украинцев будут агитировать за НАТО

0

Программой евроатлантической интеграции Украины предусмотрено множество разнообразных мероприятий

Руководство страны считает, что в обществе нет понимания, что такое Североатлантический альянс

Бюджет Государственной программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2017–2020 годы может составить до 100 млн. грн. О перспективах реализации этой программы говорится в статье Европейской правды «Повестка для государства: министерства и ведомства готовятся рассказать о НАТО». Украинское правительство одобрило проект указа президента, которым программа должна быть введена в действие.

«По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, в общем четырехлетний бюджет программы может составить до ста миллионов гривен. Однако на 2017-й отдельной сметы не будет – программу запустят «в складчину» за средства всех задействованных в ней ведомств. Поэтому следующий год будет своего рода пилотным», – пишет ЄвроПравда.

Целью программы является «повышение уровня поддержки гражданами Украины государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровня доверия к НАТО». Документом предусмотрено большое количество разнообразных мероприятий: социологические опросы, создание тематического портала «Украина-НАТО», ознакомительные визиты в штаб-квартиры альянса, конференции, круглые столы, семинары, фестивали, пресс-туры на совместные с НАТО учения и многое другое.

«Нынешняя поддержка членства в альянсе – эмоциональная, это результат российской агрессии, – объясняет Иванна Климпуш потребность в программе. – В обществе нет понимания, что такое НАТО. Многие не знают даже, что это не военный, а военно-политический блок».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: НАТО, программа

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Кэмерон может стать следующим генсеком НАТО

Кэмерон может стать следующим генсеком НАТО

"> Украинцев начнут агитировать за НАТО

Украинцев начнут агитировать за НАТО

"> Героев АТО зовут на соревнования с воинами НАТО в Играх непокоренных

Героев АТО зовут на соревнования с воинами НАТО в Играх непокоренных

"> Военные аптечки хотят оснастить по стандартам НАТО

Военные аптечки хотят оснастить по стандартам НАТО

Загрузка...

Последние новости

09:24

В России признали, что ракет, подобных новым украинским, у них нет

09:14

Двукратный олимпийский чемпион стал главным тренером сборной Украины

09:01

За 100 миллионов украинцев будут агитировать за НАТО

08:11

Украинская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Крупное ДТП в центре Запорожья: авто "раскрошило" на части (ФОТО)

Крупное ДТП в центре Запорожья: авто "раскрошило" на части (ФОТО) »

Харьков

В январе откроется недельная школа астрономии

В январе откроется недельная школа астрономии »

Одесса

В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм

В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.