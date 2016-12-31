За 100 миллионов украинцев будут агитировать за НАТО

Руководство страны считает, что в обществе нет понимания, что такое Североатлантический альянс

Бюджет Государственной программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2017–2020 годы может составить до 100 млн. грн. О перспективах реализации этой программы говорится в статье Европейской правды «Повестка для государства: министерства и ведомства готовятся рассказать о НАТО». Украинское правительство одобрило проект указа президента, которым программа должна быть введена в действие.

«По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, в общем четырехлетний бюджет программы может составить до ста миллионов гривен. Однако на 2017-й отдельной сметы не будет – программу запустят «в складчину» за средства всех задействованных в ней ведомств. Поэтому следующий год будет своего рода пилотным», – пишет ЄвроПравда.

Целью программы является «повышение уровня поддержки гражданами Украины государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровня доверия к НАТО». Документом предусмотрено большое количество разнообразных мероприятий: социологические опросы, создание тематического портала «Украина-НАТО», ознакомительные визиты в штаб-квартиры альянса, конференции, круглые столы, семинары, фестивали, пресс-туры на совместные с НАТО учения и многое другое.

«Нынешняя поддержка членства в альянсе – эмоциональная, это результат российской агрессии, – объясняет Иванна Климпуш потребность в программе. – В обществе нет понимания, что такое НАТО. Многие не знают даже, что это не военный, а военно-политический блок».