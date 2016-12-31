Сотрудники посольства США поздравили украинцев с Новым годом (видео)

Под мелодию украинского «Щедрика» дипломаты декламировали колядки на украинском языке
Посол США в Украине Мари Йованович вместе с сотрудниками посольства США в Украине записали видеопоздравление для украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.
К пожеланиям мира и добра украинцам присоединилось большинство сотрудников посольства. Начинает видеопоздравление посол США в Украине Мари Йованович.
Под всемирно известную мелодию украинского «Щедрика» дипломаты декламировали колядки на украинском языке, желая украинцам традиционных здоровья и счастья в новом 2017 году.
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Теги: колядки, посольство, США
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