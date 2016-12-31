В Украине 2017 год будет годом Военно-Морских сил

Глава Генштаба поставил задачи на поддержание и наращивание сил и средств ВСУ
Следующий, 2017 год, определен годом Военно-Морских сил Украины, заявил Виктор Муженко. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ВСУ.
По словам начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко, основные усилия Генштаба, органов военного управления всех уровней в 2016 году были направлены на выполнение задач в районах проведения АТО, сдерживание вооруженной агрессии России и поддерживаемых ею незаконных вооруженных формирований.
«Наш противник реальный, а не виртуальный. Он не смог реализовать свои планы ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 годах», – подчеркнул Муженко, выразив уверенность, что и в 2017 году он не сможет это сделать.
Глава Генштаба также проинформировал, что 2017 год определен годом Военно-Морских сил и поставил задачи на поддержание и наращивание сил и средств ВСУ.
«2016 год подтвердил, что Вооруженные Силы Украины способны выполнять задачи по назначению», – констатировал генерал армии.
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