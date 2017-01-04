Порошенко подписал закон, регулирующий порядок прохождения военной службы

Документ дает возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы». Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт президента.

Закон регулирует порядок увольнением граждан с военной службы и заключение новых контрактов. Он даст возможность военнослужащим, которые проходят военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы. «Это дает возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем – ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства», – заявил президент. «Тем гражданам Украины, которые фактически заключили бессрочный контракт во время особого периода, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение», – добавил Петр Порошенко.

Сообщается, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, действие которого было продлено свыше установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения. Также уволиться из армии имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту. Кроме этого, президент подписал другие законы министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.