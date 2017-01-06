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Власть

В Минобороны сняли обвинение с российских хакеров

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Потери украинской артиллерии не связаны со взломом, сообщает Минобороны

Информация об обнаружении вредоносного ПО на устройствах наведения артиллерийской техники с операционной системой Android оказалась недостоверной

Информация о том, что якобы 80% гаубиц Д-30 Вооруженных сил Украины уничтожены из-за взлома российскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«По информации командования ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше (озвученных в СМИ. – Ред.) и не связаны с этой причиной. В настоящее время военные части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ вполне боеспособны, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению», – отметили в Минобороны.

В пресс-службе подчеркнули, что СМИ следует обнародовать только проверенную информацию, полученную из компетентных официальных источников. «Распространение ложной информации приводит к усилению социальной напряженности в обществе и подрывает доверие населения к Вооруженным силам Украины», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Комментарии» писали о том, что американская компания CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности, обвинила российских хакеров, которых связывают с российскими властями, в использовании вредоносного ПО для взлома системы украинской артиллерии.

Фото: Пресс-центр АТО

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Теги: артиллерия, ПО, Минобороны

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   © «Комментарии:», 2016

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