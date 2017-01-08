Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по «церковному делу»

Печерский суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-министра МВД Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко, говорится в постановлениях решений суда, размещенных на сайте ЕГРСР

Отмечается, что по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры суд разрешил задержать Виктора Януковича и принял аналогичное решение в отношении Виталия Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции.

По словам следователей, чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали «Комментарии», Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Кроме того подозреваемым в этом деле является также народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Еще двое подозреваемых – командир и заместитель СБСМ «Грифон» ГУМВД Украины в г. Киеве. Информации относительно разрешения на задержание остальных фигурантов пока нет.