Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по «церковному делу»

Печерский суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-министра МВД Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко, говорится в постановлениях решений суда, размещенных на сайте ЕГРСР
Отмечается, что по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры суд разрешил задержать Виктора Януковича и принял аналогичное решение в отношении Виталия Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции.
По словам следователей, чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщали «Комментарии», Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.
Кроме того подозреваемым в этом деле является также народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Еще двое подозреваемых – командир и заместитель СБСМ «Грифон» ГУМВД Украины в г. Киеве. Информации относительно разрешения на задержание остальных фигурантов пока нет.
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Теги: Янукович, Новинский, Захарченко
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