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Власть

Суд арестовал алкоголь Януковича, который остался в Межигорье

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В Киеве арестовали алкоголь Януковича

Печерский районный суд Киева наложил арест на алкоголь экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится в его резиденции «Межигорье», говорится в постановлении суда, опубликованном на официальном сайте.

«Наложить арест на алкогольные напитки, которые находятся на территории урочища «Межгорье», расположенного по адресу: Киевская область, Вышгородский район», - говорится в документе.

Кроме того, обнародован перечень арестованного алкоголя, среди которого немало раритетных экземпляров. Так, в списке значатся 100-летние вина, водка «Рада Юбилейная 60 лет», водка «Партия регионов» и именной коньяк «Янукович».

С момента обнародования постановления работникам организованного в «Межигорье» музея, самому Януковичу и лицам, действующим по его поручению, запрещено распоряжаться и пользоваться попавшим под арест алкоголем.

Как сообщали «Комментарии», в прошлом году были арестованы хранящиеся в «Межигорье» автомобили Януковича.

Ранее сообщалось о том, что лидер партии «Батькивщина" Юлия Тимошенко планировала жить в резиденции Межигорье

Напомним, Вышгородский районный суд Киевской области вернул в госсобственность земельный участок 1,8 га в урочище «Межигорье».

Ранее ГСУ заявляла, что «Межигорье» возвращено в госсобственность. В Межигорье заработали 6 млн. гривен, но за долги не платят.

В Минэкологии считают «Межигорье» вещдоком, а не заповедником.

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Теги: алкоголь, Янукович, Межигорье

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