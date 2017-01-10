Порошенко и его администрация используют 234 госавтомобиля

На балансе автобазы находятся Range Rover, BMW, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Opel и Ford

234 транспортных средства находятся на балансе автобазы Государственного управления делами. Об этом говорится в ответе Госуправления делами на запрос Українських Новин.

В частности, на балансе автобазы находятся автомобили Range Rover (2005 года выпуска), BMW (2004), Mitsubishi (2001), Mercedes-Benz (1995–2008), Volkswagen (2003–2013), Toyota (1999–2014), Renault (1997–2011), Skoda (2000–2010), Opel (1997–2002) и Ford (1997).

Также на балансе автобазы находятся транспортные средства «Богдан» (2003 года выпуска), ГАЗ (1987-2002) и ЗИЛ (1978-2004).

Весь указанный транспорт, находящийся на балансе государственной организации «Автобаза Государственного управления делами», используется для обеспечения транспортного обслуживания президента и его Администрации, Госуправления делами (в том числе учреждений здравоохранения), других вспомогательных органов и служб, а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций.

Как сообщалось ранее, государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования Государственного управления делами в сравнении с 2016 годом на 53% до 2,1 млрд. грн.