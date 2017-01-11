Полиция отрицает убийство свидетеля по делу Грабовского

Полиция опровергла информацию о том, что найденное тело принадлежит ключевому свидетелю по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского военного Александра Александрова.

Об этом заявила глава пресс-службы Алена Войтенко.

«Этот труп найден задолго до того, как появилась информация о том, что Федосенко не выходит на связь», - сказала глава пресс-службы Алена Войтенко.

Она отметила, что Соколовская опознавала тело только по фотографии.

В то же время адвокат сестры Грабовского Анна Боряк на своей странице в Facebook заявила об угрозах в адрес ее подзащитной с требованием сменить адвокатов.

По ее словам, от потерпевшей – сестры Грабовского – требуют сменить адвокатов, «иначе у всех будут проблемы».

«Если с нами, представителями потерпевшей, либо с нашими семьями произойдет любая неожиданность, то заявляю официально, что это связана с нашей профессиональной деятельностью в деле убитого коллеги», - написала она.

Как сообщали «Комментарии», 10 января адвокат Оксана Соколовская заявила, что на 90% уверена, что тело принадлежит Сергею Федосенко - ключевому свидетелю по делу Грабовского.

Как сообщали «Комментарии», Соколовская представляла в суде интересы российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Напомним, адвокат Юрий Грабовский представлял в украинском суде интересы российского ГРУшника Александра Александрова, который вместе с гражданином РФ и коллегой Евгением Ерофеевым обвинялся в незаконном пересечении границы, незаконном ношении оружия и участии в террористической организации. Подсудимым грозило пожизненное заключение.

Утром 25 марта 2016 года стало известно, что адвокат задержанного российского спецназовца Александра Александрова Юрий Грабовский, о чьем исчезновении стало известно еще 10 марта, был найден убитым.

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что адвоката схватили в Одессе, накачали психотропными препаратами и доставили в Киев. Оттуда перевезли в окрестности г. Жашков, где застрелили и закопали.

Позже были задержаны двое подозреваемых в его убийстве, которые признали свою вину.