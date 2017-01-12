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Власть

Судья Артур Емельянов опротестует решение Высшего совета правосудия

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Судья Высшего хозсуда Емельянов опротестует в админсуде решение ВСП

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов намерен опротестовать в административном суде решение Высшего совета правосудия (ВСП) об отстранении его от выполнения служебных обязанностей по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

По его словам, ВСП не смог устоять перед шантажом ГПУ и отклонил его аргументы при рассмотрении ходатайства Генпрокуратуры Украины.  Также он отметил, что на заседании Высшего совета правосудия члены ВСП было принято политически мотивированное решение об отстранении его с занимаемой должности. 

«ГПУ путем давления и шантажа добилась нужного для нее результата. Принятое решение является полностью абсурдным, и я буду его обжаловать», - сказал Артур Емельянов.

Также он рассказал, что при рассмотрения дела прокуроры намерено пытаются создать «опасный юридический прецедент», благодаря которому появится возможность установить неправовой режим деятельности ГПУ на длительный период.

По его словам, если прокуроры получат желаемое, то другие новые дела против них и судей ГПУ сможет решать по своему усмотрению.

Емельянов отметил, что, несмотря на давление со стороны ГПУ он продолжит отстаивать свои законные права и защищать свое профессиональное имя и репутацию.

Ранее «Комментарии» сообщили о том, что 12 января Высший совет юстиции отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от исполнения обязанностей сроком на 2 месяца, до 2 марта 2017 года.

 ГПУ подозревает Емельянова в давлении на судей ряда хозяйственных судов, которые он ранее возглавлял.

 фото: РБК

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Источник: «Украинские новости»

Теги: ходатайство, суд, ГПУ, Артур Емельянов, протест, ВСП

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