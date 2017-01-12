Порошенко в Одессе нахамил чиновнику (видео)

Сегодня в Одессе президент Украины представляя нового губернатора области по-хамски ответит чиновнику, который хотел задать вопрос.

«Опустите руку. Вам плохо? Вы потом, когда будете президентом, то я вас приглашу, и вы выступите вместо меня», - сказал Порошенко чиновнику.

Позже глава украинского государства обращаясь к оппоненту сообщил, что если он хочет доложить ему информацию, то такую возможность ему предоставят.

Напомним, 12 января Порошенко назначил новым губернатором Одесской области Максима Степанова.