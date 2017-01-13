СБУ попросили завести дело на Порошенко

Экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к главе Службы безопасности (СБУ) Василию Грицаку с просьбой возбудить дело о государственной измене против президента Петра Порошенко, его ближайшего окружения и топ-менеджеров компании «Рошен»

Он сказал, что Порошенко и его приближенные систематически совершают «умышленные действия во вред Украине».

«Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 миллионов рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий», - написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

По его словам, привлечь президента к ответу будет расцениваться «как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его нерегистрации», за что уголовную ответственность понесет сам Грицак.