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Власть

Ефремова перевезли из киевского СИЗО в Луганскую область

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Ефремов будет в Луганской области

Бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александра Ефремова перевезли из киевского СИЗО в Луганскую область, сообщил адвокат Александр Мельников. 

Судебное заседание по делу главы фракции «Партии регионов» пройдет, ориентировочно, 16 или 17 января.

Он отметил, что запланированное на 13 января подготовительное заседание по делу Ефремова перенесли.

Напомним, 13 декабря Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Как сообщали  «Комментарии» , 24 ноября суд продлил срок содержания под стражей Ефремова до 22 января 2017 года. Во время заседания господин Ефремов отказался от услуг своих защитников. Он пояснил, что отказался от своих защитников в знак протеста против того, что судья Владимир Карабань не удовлетворял их ходатайства.

Статьи, по которым обвиняется Александр Ефремов, не предусматривают домашний арест. 

Александра Ефремова задержали утром 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Вену, где проживает его сын.

Это не первый арест экс-регионала. Так, 14 февраля 2015 года Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала Александра Ефремова. Регионал подозревался в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге. 

16 февраля 2015 года Печерский районный суд Киева взял Александра Ефремова под стражу и определил ему залог в 3,6 миллионов гривен. На следующий день после продолжительного допроса г-на Ефремов был освобожден под залог, который внес другой регионал Борис Колесников. 

Позже Александр Ефремов сообщил, что в отношении него открыто новое дело о разжигании межнациональной розни. По этому делу 25 февраля Печерский райсуд принял решение выпустить г-на Ефремова под подписку о невыезде. 

20 октября 2015 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-нардепа и передала дело в суд. Тем временем, 1 ноября истек срок пребывания Александра Ефремова под залогом. Однако суд не избрал другой меры пресечения и не оставил в действии старую. 

30 ноября 2015 года Печерский суд вернул прокуратуре на доработку обвинительный акт по делу Ефремова.

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Источник: «Интерфакс-Украина»,

Теги: суд, Ефремов, Луганская область, СИЗО

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