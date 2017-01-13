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Власть

Резервистов вызывают на 30-дневные сборы

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К сборам планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

Продолжительность сборов составит 30 суток

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил, что с 17 января начнутся сборы с личным составом оперативного резерва первой очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Продолжительность сборов составит 30 суток.

К сборам планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

Сборы пройдут на базе одной из механизированных бригад оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ.

Традиционно резервисты по прибытии получат военную форму (одежду), оружие, средства защиты с тем, чтобы пройти подготовку и боевое слаживание вместе с бригадой, пообещали в Генштабе.

В этом году часть резервистов наиболее высокотехнологичных специальностей, требующих дополнительной подготовки, собираются направить в учебные центры и на курсы ВСУ.

Резервистам военное командование пообещало выполнение обязательных социальных гарантий: в среднем резервистам обещают заплатить 8 тысяч гривен за 30 дней на учениях (зарплата колеблется от срока пребывания и анкеты бойца).

В Генштабе подчеркнули, что в текущем году сумма выплат резервистам выросла вдвое.

Как ранее сообщали СМИ, в сентябре прошлого года в Генштабе ВСУ заявили о начале проведения масштабных сборов резервистов с целью сохранить боевой потенциал, накопленный во время боевых действий. Тогда к сборам привлекли девять бригад всех оперативных командований в пяти областях, задействовав более 8000 резервистов, 10% из которых – офицеры. Сборы проходили в два этапа: первый – 3–15 сентября, второй – 12–24 сентября.

Фото: EPA

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Теги: военнослужащие, Генштаб, ВСУ, резервисты, сборы

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