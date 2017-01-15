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Власть

Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек

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Больше всего участников боевых действий в Минобороны

Госслужба по делам ветеранов представила расклад численности ветеранов по ведомствам

По состоянию на 10.01.2017 статус участника боевых действий присвоен 278 072 участникам АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, передает Цензор.НЕТ.

Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования, вовлеченные в АТО, составляют 277 823 человек.

В том числе Министерство обороны – 188 186 человек, Министерство внутренних дел – 31 031 человек, Национальная гвардия – 25 034 человека, Служба безопасности Украины – 8035 человек, Служба внешней разведки – 36 человек, Государственная пограничная служба – 16 268 человек, Государственная специальная транспортная служба – 1234 человека, Управление государственной охраны – 422 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации – 657 человек, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 3774 человека, Генеральная прокуратура – 143 человека и Национальная полиция – 3003 человека..

Фото: sq.com.ua

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Теги: Минобороны, Ветераны, АТО, пограничники

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