В Старобельске начали судить экс-регионала Ефремова

Экс-главу фракции Партии регионов, бывшего губернатора Луганской области Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, а также в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области

Сегодня в Старобельске Луганской области начали рассматривать дело экс-регионала Александра Ефремова. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. «В Старобельском райсуде Луганской области началось рассмотрение дела Ефремова по существу», - написала она.

Экс-главу фракции Партии регионов, бывшего губернатора Луганской области Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, а также в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

Напомним, что Ефремова перевезли в Луганскую область из киевского СИЗО 13 января после того, как Луганский апелляционный суд принял решение о том, что дело Ефремова будет рассматриваться в Старобельске.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека.