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Власть

Процесс освобождения Донбасса начнется осенью

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Осенью Украина вернет Донбасс

Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса начнется осенью 2017 года, и форма возврата будет не военная.

Об этом заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. 

«По поводу возвращения Донбасса у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь», - сказал он.

Он считает, что это будет происходить по той причине, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления, а не потому, что на тех территориях будут проведены выборы. 

«По любым расчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок», - сказал он. 

Он также сообщил о том, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

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Источник: «, espreso.tv

Теги: АТО, Донбасс, война, Новости Донбасса

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