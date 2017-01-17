Швейцария пообещала Украине помощь и безвиз

Порошенко и Дорис Лойтхард согласовали график возврата средств предыдущей власти из швейцарских банков

Украина и Швейцария согласовали график возврата средств предыдущей власти из швейцарских банков. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи со своей швейцарской коллегой Дорис Лойтхард во вторник, 17 января, сообщает Корреспондент.net.

«Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и те замороженные активы в швейцарских банках, которые сейчас там находятся... Мы определили четкий график и координацию сотрудничества Министерств юстиции и Генпрокуратур, которые должны как можно скорее привести к соответствующему результату и возврату этих денег в Украину», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

По его словам, Лойтхард отметила, что эти средства нужны Украине на проведение реформ.

Также Порошенко сообщил, что Швейцария выделит до февраля 100 млн долларов финансовой помощи Украине.

Также Швейцария предоставит гражданам Украины безвизовый режим сразу после принятия Европейским союзом решения по безвизовому въезду украинцев в Шенгенскую зону.

Фото: Администрация президента Украины