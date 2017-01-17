В Украине изменилась схема регистрации недвижимости

Для рейдеров и мошенников установили дополнительные препятствия

Вступило в силу постановление Кабмина №806, которое было разработано согласно требованиям нового закона №1666 об усилении защиты прав собственности. Оба документа предусматривают дополнительные защитные механизмы во время регистрационных действий, которые должны снизить риски незаконного завладения бизнесом.

Как сообщили UBR.ua в международной юридической компании Baker & McKenzie, одна из главных новаций предусматривает возврат бумажных извлечений о госрегистрации прав. Извлечение из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество в бумажной форме с подписью и печатью госрегистратора будет предоставляться по желанию заявителя.

Кроме того, закон обязывает регистраторов при совершении любых действий проверять данные из Единого реестра судебных решений.

По словам юристов, планируется создать механизм, который не позволит совершать регистрационные действия на основании судебных решений, если данные о нем отсутствуют в реестре судебных решений.

Также вводится новый механизм временной остановки регистрации прав на недвижимое имущество. Она может быть проведена либо на основании решения суда, либо по заявлению самого владельца имущества.

Отныне документы для государственной регистрации имущественных прав могут быть поданы заявителем регистратору (в том числе и нотариусу) только в пределах области по месту нахождения недвижимого имущества.