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Власть

Савченко обвинили в госизмене и исключили из комитета нацбезопасности

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Савченко обвинили в госизмене

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности подддержал исключение нардепа Савченко

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны  исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из персонального состава комитета в первом чтении и в целом.

«Мы создаем межведомственную группу, я согласовал это с СБУ... Та информация, которую мы заслушали, дает основания обратиться в ГПУ, чтобы дали оценку заявлениям Винника, сказал председатель комитета Сергей Пашинский

До этого нардеп Андрей Тетерук представил постановление о прекращении членства нардепа Савченко в комитете.

«В соответствии с целью прекратить работу народного депутата Савченко в рядах нашего комитета, комитет с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, несмотря на то, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где рассматриваются вопросы, связанные с государственной тайной, я прошу поддержать это постановление и принять ее в целом», - сказал Тетерук.

В свою очередь член депутатской фракции БПП Иван Винник заявил о совершении Савченко уголовного преступления по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и суверенитета Украины.

Винник просит СБУ открыть уголовное производство по Савченко за государственную измену.

Комитет намерен обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Савченко признаки государственной измены.

Винник обвинил Савченко в переговорах с террористами и в подыгрывание врагу Украины.

Ранее «Комментарии» писали о том, что против Савченко может быть возбуждено уголовное производство по факту разглашения фамилий пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.

Напомним, 10 января  Савченко огласила количество украинцев, попавших в плен на оккупированном Донбассе и пропавших без вести, а также число тех, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР. В этот же день так называемый «уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной «ДНР» Дарья Морозова заявила, что власти оккупированных территорий Донбасса настаивают на формуле обмена пленными с Украиной «527 на 42».

На последних встречах представителей Киева и боевиков, которая состоялась 21 декабря 2016 года Контактная группа в Минске внесла изменения в формулу обмена пленными «всех на всех».

Ранее сообщалось о том, что руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Кроме того, «Комментарии» писали о том, что боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

 Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.

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Источник: «Украинская правда»,

Теги: госизмена, политика, Рада, Савченко

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