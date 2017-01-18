30 депутатов отправились на иннагурацию к Трампу, а Украина подождет - Рабинович

Вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Дональд Трамп, возможно проукраинский президент для нашего парламента, иначе как объяснить тот факт, что в тот период, когда проходит сессия Верховной Рады более трех десятков нардепов отправились на его инаугурацию?», - сообщил Рабинович.

Также он возмутился тем фактом, что политики улетели на церемонию, при этом оставим в Украине много не решенных задач, которые по мнению депутатов, могут подождать.

«Украина и дальше будет платить тарифы и налоги с пенсий, выживать с дорогими лекарствами и без стипендий, без леса, без денег на науку, образование и здравоохранение», — резюмировал он.

Вадим Рабинович напомнил, что во время предвыборной гонки в США украинские парламентарии поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон.

«Не стоило делать ставки на одного кандидата на выборах в США, как это делали наши политики, поддерживая Клинтон и обливая грязью Трампа. Опять же, это колоссальная ошибка нашего МИДа и работающих там дипломатов», - считает он.

Кроме того, лидер партии «За життя» отметил, что на сегодня Дональд Трамп является президентом страны, которая оказывает существенное влияние на ситуацию в Украине.

Рабинович сомневается, что у нынешней власти получится наладить хорошие отношения с новоизбранным президентом по целому ряду объективных причин.

В то же время Вадим Рабинович считает, что друзей в США у Украины тоже достаточно. «Украине не настолько сильная, чтобы ссорится с США, с Штатами нужно вести умную и хитрую внешнюю политику.

Он подчеркнул, в США достаточно политических сил, которые заинтересованы в сотрудничестве и дружбе с Украиной, и по этой причине они подтолкнут Дональда Трампа к каким-то решительным действиям.

Как сообщали «Комментарии», Инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января. Торжества будут продолжаться 3 дня, но именно в пятницу Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде. Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически без изменений воплощается из года в год.