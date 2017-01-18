Порты Украины переименуют в духе времени

Морские порты Ильичевск, Южный и Октябрьск, а также Южная и Юго-Западная железные дороги сменят оккупационные названия

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опубликовал на своей странице в Facebook поручение, согласно которому морские порты и объекты железной дороги должны быть переименованы.

Свою позицию Омелян объяснил необходимостью «избавиться от любых воспоминаний об оккупации».

В частности, в документе, который опубликовал министр, идет речь о переименовании морских портов Ильичевск, Южный и Октябрьск, а также Южной и Юго-Западной железных дорог в соответствии с Законом «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов».

Омелян отметил, что переименование портов необходимо, чтобы «ликвидировать все, что было призвано навязать украинцам мнение, что они одной крови с ордынцами, что они такие же лузеры и рабы, как и московиты».

«На границе с Россией мы должны четко понимать: на западе – цивилизация, на востоке – варвары», – написал министр.

Он добавил, что даже после смены власти в России «украинцы не должны вспоминать сказки о братских и добрососедских отношениях».