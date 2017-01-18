МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Порошенко настоятельно напоминают о предвыборных обещаниях. Импичмент не за горами

0

Парламентарии настаивают на принятии законов об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности

От президента Украины потребовали немедленно принять законы, обещанные во время предвыборной кампании

О том, что свои обещания надо выполнять, в очередной раз напомнили Петру Порошенко народные избранники. Об этом идет речь в открытом письме 23 депутатов парламента, копию которого разместил на своей странице в Facebook внефракционный депутат Виктор Чумак. В нем от главы государства потребовали определить как неотложные проекты законов, принятие которых обещали Порошенко и парламентская коалиция во время избирательной кампании, в частности о положениях соглашения о создании коалиции депутатских фракций «Европейская Украина».

Напомним, что кандидаты в депутаты ВР в который уже раз обещали избирателям принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, о пропорциональной системе выборов в парламент с открытыми списками и урегулировании процедуры импичмента президента. В перечне также присутствует законопроект о всеукраинском референдуме 2145а.

«За два года коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» не проявила политической воли и не смогла поставить соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной Рады Украины», – говорится в письме.

«Политическая ответственность – это то, чего сегодня не хватает украинской политике. Обещаний много – дел мало», – написал Чумак.

«Кроме того, предлагаю всем парламентским и не парламентским политическим партиям, общественно-политическим движениям, сознательным гражданам начиная с 7 февраля каждый в пленарный вторник собирать акцию-митинг под стенами ВР с целью постоянно напоминать власти о наших требованиях», – сообщил Чумак.

На его странице также есть фото документа с подписями народных депутатов под открытым письмом.

Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: депутаты, импичмент, кампания, обещания, Порошенко, Чумак

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Реорганизация АП провалилась

Реорганизация АП провалилась

"> Порошенко обменял украинский лес на обещание кредита от ЕС

Порошенко обменял украинский лес на обещание кредита от ЕС

"> Порошенко обещает украинцам безвиз уже почти 7 лет

Порошенко обещает украинцам безвиз уже почти 7 лет

"> Украине не дали безвиз вопреки «обещаниям» Порошенко

Украине не дали безвиз вопреки «обещаниям» Порошенко

Загрузка...
Росія подала апеляцію на рішення по скіфському золоту, яке хотіли повернути Україні
534243Суд в Амстердамі поки не передаватиме Україні скіфське золото з кримських музеїв. Рішення пов’язане в апеляцією, яку представник музеїв Криму Анастасія Сивицька,
Комуністична партія Росії не висуватиме кандидатуру Зюганова на наступних президентських виборах
0f379d_ziuganov-flag-311 березня 2018 року в Росії плануються вибори президента країни. КПРФ не буде висували на цю посаду свого кандидата Геннадія Зюганова, який,

Последние новости

23:11

В Италии мигрантов заставят работать

22:12

ЦРУ рассекретило советские анекдоты

22:09

Лобода на новогодние и рождественские праздники пела для российского бомонда

22:00

Выбран самый популярный пароль в мире

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

"У тебя сережка расстегнута, давай помогу". Харьковчанка грабила девочек

"У тебя сережка расстегнута, давай помогу". Харьковчанка грабила девочек »

Донбасс

Специалисты дали советы, как безопасно купаться на Крещение

Специалисты дали советы, как безопасно купаться на Крещение »

Запорожье

Какие задачи поставил новый начальник запорожской полиции (ФОТО)

Какие задачи поставил новый начальник запорожской полиции (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.