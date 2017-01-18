Порошенко настоятельно напоминают о предвыборных обещаниях. Импичмент не за горами

От президента Украины потребовали немедленно принять законы, обещанные во время предвыборной кампании

О том, что свои обещания надо выполнять, в очередной раз напомнили Петру Порошенко народные избранники. Об этом идет речь в открытом письме 23 депутатов парламента, копию которого разместил на своей странице в Facebook внефракционный депутат Виктор Чумак. В нем от главы государства потребовали определить как неотложные проекты законов, принятие которых обещали Порошенко и парламентская коалиция во время избирательной кампании, в частности о положениях соглашения о создании коалиции депутатских фракций «Европейская Украина».

Напомним, что кандидаты в депутаты ВР в который уже раз обещали избирателям принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, о пропорциональной системе выборов в парламент с открытыми списками и урегулировании процедуры импичмента президента. В перечне также присутствует законопроект о всеукраинском референдуме 2145а.

«За два года коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» не проявила политической воли и не смогла поставить соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной Рады Украины», – говорится в письме.

«Политическая ответственность – это то, чего сегодня не хватает украинской политике. Обещаний много – дел мало», – написал Чумак.

«Кроме того, предлагаю всем парламентским и не парламентским политическим партиям, общественно-политическим движениям, сознательным гражданам начиная с 7 февраля каждый в пленарный вторник собирать акцию-митинг под стенами ВР с целью постоянно напоминать власти о наших требованиях», – сообщил Чумак.

На его странице также есть фото документа с подписями народных депутатов под открытым письмом.

Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua