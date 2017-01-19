Обама заявил о прочных отношениях Украины с Россией

На прощальной пресс-конференции уходящий президент США высказался об Украине и России

Украина и Россия связаны между собой историческими и культурными узами, а потому отношения между Киевом и Москвой будут хорошими – такую мысль высказал уходящий президент США Барак Обама на прощальной пресс-конференции в Белом доме.

«Как я говорил ранее, ожидаю, что у России и Украины будут прочные отношения. Исторически они связаны всеми видами культурных и социальных уз», - заявил Барак Обама. Он подчеркнул, что именно с «действиями России в Украине» должна быть связана отмена санкций в отношении России. А в конце он добавил, что Украина все же независимая страна.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций.