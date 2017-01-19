ЦРУ рассекретило более 11 тысяч документов об Украине

Центральное разведывательное управление США разместило в открытом доступе часть своего архива

В целом рассекреченные примерно 930 000 документов более чем на 12 млн страниц, среди которых есть упоминания об Украине.

Сообщается, что все документы разбиты на коллекции по темам: холодная война, Вьетнам, берлинский туннель, корейская война, самолет-разведчик U-2 и т.п. В архивах слово «Украина» упоминается более чем в 11 000 рассекреченных документах.

Документ за февраль 1954-го года содержит отчет об условиях жизни на западе Украины в составе СССР и причины сопротивления украинцев относительно вступления в колхозные хозяйства. Документы частично содержат цензуру, например, затертые имена респондентов, чьи истории и комментарии упоминаются в отчете.

В архивах содержится еще немало интересного об Украине. Это и политика, и природные богатства, и научные достижения, и настроения населения в разные времена и в разных областях, и военный потенциал в отдельных регионах. Некоторые из этих документов рассекречены только в январе 2017 года, а самые старые датированы 1940-ми.