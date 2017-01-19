Интерпол вернется к розыску Януковича в конце января

К вопросу возобновления международного розыска бывшего президента Виктора Януковича Интерпол вернется 26-29 января, сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя.
«Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26-29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен», - сказал он.
Также он отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.
Как сообщали ранее «Комментарии», 3 ноября стало известно о том, что розыск бывшего президента Виктора Януковича по линии Интерпола временно заблокирован.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что сотрудники украинского бюро Интерпола могут содействовать соратникам экс-президента Януковича. В частности, по его словам, речь идет о Курченко, Арбузове и Клименко.
В январе 2016 года с базы розыска официального сайта Интерпола исчезли пособники режима Януковича, которые находились в международном розыске. В частности из розыска международной полиции исчезли бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр финансов Юрий Колобов и бывший нардеп и близкий соратник Януковича Юрий Иванющенко.
Первым исчезновение экс-чиновников с сайта Интерпола заметили в Центре противодействия коррупции.
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Теги: Интерпол, международный розыск, розыск, Янукович
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