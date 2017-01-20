Избранный президент Гамбии инаугурирован в Сенегале

Вооруженные силы Нигерии и Синегала заявили о готовности к вторжению в Гамбию, чтобы заставить предшественника избранного президента покинуть свой пост из-за истечения полномочий. Однако пока войска ждут одобрения такого шага со стороны Собета Безопасности ООН

Адам Берроу, выигравший президентские выборы в Гамбии, принес присягу несмотря на то, что его предшественник Яхья Джамме отказался покинуть свой пост и считает себя легитимным президентом. Об этом сообщает ВВС.

Церемония инаугурации прошла не в Гамбии, а в столице соседнего Сенегала Дакаре.

Бэрроу заявил, что настаивает на законности своего избрания президентом. Он призвал Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и ООН поддержать выбор, сделанный гражданами его страны.

Также Барроу обратился к гамбийским военнослужащим с призывом не покидать казармы в случае вторжения в страну сенегальских военных, готовых силой заставить Джамме покинуть пост. Всех гамбийских военных, которые встанут на защиту Джамме, новый президент пообещал признать мятежниками.

Напомним, Сенегал и Нигерия накануне объявили, что их вооруженные силы готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если ее многолетний президент Яхья Джамме в ночь на четверг не покинет свой пост в связи с истечением полномочий.

Однако Джамме, который возглавляет Гамбию с 1994 года, ультиматум проигнорировал и настаивает на своей лигитимности. В декабре он проиграл выборы своему оппоненту Адаму Берроу. Сначала он признал результат голосования, а потом решил его оспорить, ссылаясь на нарушения.

В ночь на 20 января появилось заявление армии Сенегала о том , что военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали наносить удары в Гамбии.

Ранее «Комментарии" писали о том, что президент Гамбии отказался сдавать полномочия.