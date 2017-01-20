МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Суд отказал Януковичу в проведении выездного заседания в России

0

Суд отказал адвокатам экс-президента

Печерский районный суд Киева отказал адвокатам бывшего президента Украины Виктора Януковича в выездном судебном заседании в России для допроса их подзащитного.

Ходатайство подала защита Януковича в ходе судебного заседания, но заслушав мнения сторон, суд отказал адвокатам, объяснив, что, среди прочего, этот судебный процесс не предусматривает проведения выездных заседаний.

Отметим, что егодня суд продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности проведения специального (заочного) досудебного расследования в отношении Януковича.

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии"  писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Радио Свобода»,

Теги: адвокаты, Россия, суд, Янукович

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Янукович считает дело о госизмене незаконным (документ)

Янукович считает дело о госизмене незаконным (документ)

"> Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году

Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году

"> Интерпол вернется к розыску Януковича в конце января

Интерпол вернется к розыску Януковича в конце января

"> Янукович намерен доказать причастность новой власти Украины к расстрелу «Небесной сотни»

Янукович намерен доказать причастность новой власти Украины к расстрелу «Небесной сотни»

Загрузка...
В Італії під лавиною знайшли людей, які вижили
37193288_401Під час пошуково-рятувальних робіт в італійському готелі Rigopiano, який 18 січня накрила лавина, знайшли шістьох живих людей. Інформації про їхній стан поки
Прем’єр-міністр Молдови відкинув можливість розірвання угоди з ЄС всупереч словам президента
1453355341_0_bffb5_2aeb6549_mПавло Філіп, прем’єр-міністр Молдови, відкинув можливість розриву угоди про асоціацію з ЄС, про яку напередодні говорив новообраний президент Ігор Додон. За його

Последние новости

14:08

Беларусь ищет альтернативу российской нефти

14:06

НБА. «Голден Стэйт» уверенно обыгрывает «Оклахому», «Кливленд» побеждает «Финикс»

14:01

Куратор украинских судей возглавил комитет ФИФА

13:59

Крымские музеи предоставили в суд новые материалы по скифскому золоту

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Кернес ответил на петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда

Кернес ответил на петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда »

Запорожье

Запорожский "Раскольников" зарубил старого товарища (ФОТО)

Запорожский "Раскольников" зарубил старого товарища (ФОТО) »

Донбасс

Ситуация в зоне АТО изменилась (КАРТА)

Ситуация в зоне АТО изменилась (КАРТА) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.