Полторак напомнил о возможной мобилизации

Минобороны допускает проведение очередной волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины
Министерство обороны допускает проведение очередной волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Степан Полторак.
«Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию», – сказал он.
По его словам, мобилизация возможна также в случае серьезного ухудшения ситуации в Донбассе.
Полторак подчеркнул, что на данный момент обстановка в Украине позволяет не проводить очередную мобилизацию.
Он добавил, что Минобороны рассчитывает на дальнейшее заключение военными контрактов. Министр отметил, что в зоне АТО нет ни одного военнослужащего срочной службы.
Фото: Пресс-служба Президента Украины
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Теги: АТО, Генштаб, Донбасс, Минобороны, мобилизация, Полторак
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