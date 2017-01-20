Полторак напомнил о возможной мобилизации

Минобороны допускает проведение очередной волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины

Министерство обороны допускает проведение очередной волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Степан Полторак.

«Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию», – сказал он.

По его словам, мобилизация возможна также в случае серьезного ухудшения ситуации в Донбассе.

Полторак подчеркнул, что на данный момент обстановка в Украине позволяет не проводить очередную мобилизацию.

Он добавил, что Минобороны рассчитывает на дальнейшее заключение военными контрактов. Министр отметил, что в зоне АТО нет ни одного военнослужащего срочной службы.

Фото: Пресс-служба Президента Украины