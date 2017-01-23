Мининфраструктуры просят проверить обоснованность назначения Вецкаганса главой АМПУ

Нардеп подал официальный запрос министру инфраструктуры по кадровым назначениям в АМПУ

Народный депутат Украины Максим Поляков «Народный фронт» направил министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну депутатский запрос с требованием обосновать кадровые назначения в ГП «Администрация морских портов Украины».

Максим Поляков просит обосновать назначение латвийского гражданина Райвиса Вецкаганса руководителем АМПУ, а также проверить наличие у него украинского гражданства, и проверить опыт работы в морехозяйственном комплексе Украины, и разобраться с фактом работы и проживания в России.

Как отмечают украинские СМИ, кандидатура Райвиса Вецганса, назначенного Владимиром Омеляном, в качестве и. о. председателя ГП «АМПУ» вызывает большие сомнения у представителей законодательной власти, и серьезные опасения.

Есть основания предполагать, что Вецкаганса в Латвии неоднократно обвиняли в участии в различных схемах, которые были связаны с АО «Латвийское пароходство». Кроме того, новоназначенный и. о. председателя ГП «АМПУ» ранее работал в компаниях-резидентах страны -агрессора (занимал пост коммерческого директора Fenix LLC на портовом терминале «Бронка» в Санкт-Петербурге)».

Ранее "Комментарии" уже писали, что первым кадровым решением г-на Вецкаганса было отстранение от занимаемой должности руководителя Одесского филиала АМПУ М. Соколова на время проведения аудита, и назначение исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала АМПУ Александра Зубика, который до этого занимал пост заместителя и.о. начальника ГП «Одесский морской торговый порт».

До своего назначения в АМПУ Александр Зубик руководил Киевской дирекцией «Укрпочты"

Согласно п. 5 ст. 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», в течение 15 дней министр инфраструктуры обязан ответить на все эти вопросы.