Мининфраструктуры просят проверить обоснованность назначения Вецкаганса главой АМПУ
23/01/2017 17:34
Нардеп подал официальный запрос министру инфраструктуры по кадровым назначениям в АМПУ
Народный депутат Украины Максим Поляков «Народный фронт» направил министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну депутатский запрос с требованием обосновать кадровые назначения в ГП «Администрация морских портов Украины».
Максим Поляков просит обосновать назначение латвийского гражданина Райвиса Вецкаганса руководителем АМПУ, а также проверить наличие у него украинского гражданства, и проверить опыт работы в морехозяйственном комплексе Украины, и разобраться с фактом работы и проживания в России.
Как отмечают украинские СМИ, кандидатура Райвиса Вецганса, назначенного Владимиром Омеляном, в качестве и. о. председателя ГП «АМПУ» вызывает большие сомнения у представителей законодательной власти, и серьезные опасения.
Есть основания предполагать, что Вецкаганса в Латвии неоднократно обвиняли в участии в различных схемах, которые были связаны с АО «Латвийское пароходство». Кроме того, новоназначенный и. о. председателя ГП «АМПУ» ранее работал в компаниях-резидентах страны -агрессора (занимал пост коммерческого директора Fenix LLC на портовом терминале «Бронка» в Санкт-Петербурге)».
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Теги: администрация морских портов, АМПУ, кадровые перестановки, Райвис Вецкаганс, Максим Поляков, Владимир Омелян, депутатский запрос, Соколов
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