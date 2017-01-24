СБУ начала судить Губарева

В Украине начали судить самозваного «губернатора Донбасса» Губарева

ГПУ начала процедуру специального досудебного расследования (заочного осуждения) так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Губарев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к изменению и свержению конституционного строя, и захвату государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков).

По информации ГПУ, в феврале-марте 2014 года он с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, который сопровождался сопротивлением представителям правоохранительных органов.

Отмечается, что его действия парализовали работу госучреждений и это сделало невозможным восстановление законности и обусловили создание ДНР.