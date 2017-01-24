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Власть

По делу Онищенко задержали экс-руководителей «Укргаздобычи»

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Задержаны чиновники по делу «газовому делу» беглого нардепа Онищенко

Действия чиновников привело к убыткам в размере 740 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало двух бывших руководителей ПАО «Укргаздобыча» и их подчиненную по «газовому делу» народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Сегодня прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении и соответственно детективами НАБ Украины задержаны еще трое подозреваемых в уголовном производстве по подозрению Онищенко и ряда лиц в завладении денежными средствами ПАО «Укргаздобыча"», - сообщил Холодницкий на своей странице в Facebook.

По его словам задержали бывшего первого замглавы и замглавы правления «Укргаздобычи», а также начальника одного из управлений компании.

Он отметил, что задержанные вступили в сговор с преступной группой Онищенко и умышленно не обеспечили правовую защиту интересов предприятия, что привело к убыткам в размере 740 млн гривен.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Онищенко выставит на аукцион пленки с компроматом на Порошенко.

Как собщалось, правоохранители считают, что связанное с именем Онищенко акционерное общестов нанесло государству ущерб в 179 млн гривен.

Ошищенко заявлял о том, что президент Украины Петр Порошенко с каждого государственного предприятия в Украине требует откаты, а те, кто отказываются платить рассматривались как нелояльные и подвергались систематическим атакам со стороны правительства.

Ранее «Комментарии» сообщали о том, Интерпол отказал Украине в объявлении в международный розыск беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Напомним, Александру Онищенко вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с «Укргаздобычей», попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной.

Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек.

Сам Онищенко выехал за границу. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, называли его мать и бизнесмена Валерия Постного. Пятеро фигурантов «газового дела» признали себя виновными и согласились на сделку со следствием.

Однако Онищенко отрицает все обвинения в свой адрес. 5 июля Верховная Рада дала согласие на задержание и арест депутата Александра Онищенко. В начале августа в Латвии арестовали счета Онищенко. Кроме того, 5 подозреваемых по делу Онищенко признали свою вину и подписали соглашение со следствием.

 

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Источник: «Комментарии»,

Теги: коррупция, НАБУ, Онищенко, Укргаздобыча

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