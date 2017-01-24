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Власть

Украина ввергла Бразилию в крупные убытки

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Космодром Алкантара могут предложить использовать американцам

Потери страны от неудавшегося сотрудничества с Киевом составили как минимум 475 млн. долларов

Бразилия готова вести переговоры об использовании космодрома Алкантара с США после неудачного сотрудничества с Украиной. Об этом сообщает портал Vermelho, сообщает Страна.ua.

Такая возможность обсуждается в связи с неудачным сотрудничеством с Украиной, с которой в 2003 году Бразилия подписала межгосударственный договор о долгосрочном сотрудничестве относительно строительства космодрома и запуска с него ракеты-носителя «Циклон-4».

В 2015 году Украина денонсировала соглашение, так как основные комплектующие поставлялись из РФ. Потери Бразилии составили не менее 1,5 млрд. реалов (475 млн. долларов), что и побудило власти вести переговоры об использовании базы с США.

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Теги: Бразилия, космодром, США, Алкантара, Циклон-4

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