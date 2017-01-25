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Власть

МВФ передумал повышать украинцам пенсионный возраст

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Повышение пенсионного возраста снято с повестки МВФ

Международный валютный фонд снял вопрос о повышении пенсионного возраста в Украине

 Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров», - сказал Розенко. 

По его словам переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.

Как сообщали «Комментарии», новый пенсионный возраст для женщин (60 лет) введут в действие с 1 января 2021 года.Пока что те женщины, которые собираются на пенсию сейчас, идут в 58 с половиной лет.

Известно, что для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом  Украину  обязали  повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин до 63 лет.

Как сообщали «Комментарии», следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.

Напомним, граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа.

Также сообщалось о том, что Кабинет Министров до сих пор не определился, каким образом будет проведена реформа пенсионной системы в Украине.

25 января стало известно о том, что Международный валютный фонд не включил в свой календарь на январь вопрос выделения Украине следующего транша. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Украина планирует получить еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года, говорится в письме, которое готовит президент, Кабмин, и глава НБУ.

Ранее сообщалось о том, что Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий для продолжения кредитования Международным валютным фондом. Киев объясняет это тем, что с сентября по декабрь прошлого года все внимание было приковано к вопросам обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.

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Источник: «Украинские новости»,

Теги: МВФ, МВФ и Украина, пенсии, пенсионный возраст, транш МВФ

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