Болгары против рассмотрения нового языкового закона - Киссе

Народный депутат от группы «Возрождение», президент Ассоциации болгар Украины Антон Киссе заявил, что предлагаемый группой нардепов закон о государственном языке нарушает Конституцию Украины и, в частности, права болгарской общины.

По его мнению, принятие законопроекта приведёт к окончательному расколу общества, а также уничтожению культур и языков национальных меньшинств Украины.

«Конкретно я за такой законопроект голосовать не буду. Мало того, буду взывать к здравому подходу и здравому смыслу, чтобы мы не делали ошибок. Принятие таких документов вызывает напряжение в обществе. Хватит нам напряжения. Мы должны сейчас думать о составляющей экономической, думать о том, как выжить, а не создавать дополнительные проблемы. Сейчас европейские депутаты находятся в Страсбурге, в том числе, депутаты Венгрии и Болгарии, и проводят консультации, чтобы снизить подобные ограничения и чтобы были услышаны национальные меньшинства Украины, прежде всего, болгары и венгры. Мы представляем здесь их интересы, как граждан Украины, которые проживают в Украине», - заявил Киссе.

Киссе подчеркнул, что депутаты не должны нарушать Конституцию Украины и создавать дополнительное напряжение в обществе. «Вспомните, как принимался закон о языковой политике, какие напряжения возникали, и к чему эти напряжения приводят», - подытожил нардеп.