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Власть

В Кривом Роге собирают подписи за лишение мандатов депутатов от «Силы людей»

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Депутатов могут лишить мандатов за неисполнение обязанностей

В Кривом Роге местные активисты начали кампанию за отзыв и лишение мандатов депутатов городского совета от политической партии «Сила людей»

Соответствующая петиция обнародована на сайте Криворожского горисполкома. 

Избиратели недовольны тем, как депутаты городского совета от партийной организации «Сила людей» Светлана Сова, Юлий Морозов, Сергей Попович и Андрей Немченко представляют интересы общества в местных органах, а также исполняют возложенные на них обязательства.

По информации авторов петиции, с начала вступления в должности (ноябрь 2015 г – ред) чиновники регулярно прогуливают сессии городского совета и заседания комиссий, тем самым не голосуя за важные для Кривого рога вопросы. Кроме того, представители власти спекулируют на трудностях внутренне перемещенных лиц с Востока Украины, втягивая их в липовые благотворительные организации и пр.».

В связи с вышеперечисленным, активисты требуют представителей «Силы людей» лишить мандатов депутатов городского совета. 

В свою очередь активисты общественной инициативы «Депутаты, работайте!» намерены обратиться к руководству партии «Сила людей» с требованием провести кадровые перестановки или переформатировать работу своей городской ячейки. 

Представители Криворожской партийной ячейки «Силы людей» заявили, что местные чиновники ведут против них компанию по дискредитации, а относительно конкретных претензий инициативы «Депутаты, работайте!», руководство городской «Силы людей» от комментариев воздержались.

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Теги: партия Сила людей, депутат, депутатский мандат, Кривой Рог, петиция

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