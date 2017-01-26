Польша пригрозила Украине разорвать сотрудничество

МИД Польши потребовал от Киева снять запрет на въезд на Украину для мэра города Перемышль Роберта Хома.
Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзича
«Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества». – сказал он.
По его словам, если Киев откажется снять запрет на съезд в страну для Роберта Хомы, то дипломаты МИД Польши не будут присутствовать на польско-украинском форуме в городе Ряшев.
Также он отметил, что это будет только началом польской реакции, которая будет иметь очень серьезные последствия для Киева.
Как сообщали «Комментарии», 17 января в интересах обеспечения безопасности Украины, СБУ запретила на пять лет въезд в страну мэру польского города Перемышль Роберту Хоме.
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Источник: «Польское радио»,
Теги: Перемышль, польша, сотрудничество, Украина, Роберт Хома
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