Польша пригрозила Украине разорвать сотрудничество

МИД Польши потребовал от Киева снять запрет на въезд на Украину для мэра города Перемышль Роберта Хома.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзича

«Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества». – сказал он.

По его словам, если Киев откажется снять запрет на съезд в страну для Роберта Хомы, то дипломаты МИД Польши не будут присутствовать на польско-украинском форуме в городе Ряшев.

Также он отметил, что это будет только началом польской реакции, которая будет иметь очень серьезные последствия для Киева.

Как сообщали «Комментарии», 17 января в интересах обеспечения безопасности Украины, СБУ запретила на пять лет въезд в страну мэру польского города Перемышль Роберту Хоме.