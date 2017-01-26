Россиянам запретили покупать украинские компании

Кремль запретил россиянам покупать украинские компании

По указу Кремля ни одна российская компания не приняла участие в конкурсе на приватизацию Одесского припортового завода. Кроме того, россияне не принимали участие в приватизации других украинских компаний. Об этом заявил глава фонда Госимущества Игорь Белоус.

"Ни один россиянин не пришел ни в ОПЗ, ни на другой. Потому что у них есть свой запрет ходить в Украину и покупать любые активы. Это не есть официальная информация. Однако я могут вам сказать, что было очень много разговоров», - сказал он.

О его словам, российские предприниматели не могут взять и просто так купить украинский бизнес, потому, что дома у них будут из-за этого проблемы.