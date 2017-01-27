«Оппоблок» в шаге от раскола

«Фирташевцы» vs «ахметовцы». Чья группировка выиграет в случае распада Оппоблока и кто станет новым совладельцем партии «Оппозиционный блок»

В последнюю неделю одна из самых обсуждаемых тем среди депутатов парламента (но не с парламентской трибуны) – ожидаемый раскол «Оппозиционного блока». Сейчас это третья по величине фракция в Верховной Раде (после БПП и «Народного фронта»), она насчитывает 43 члена. С самого начала в ней сформировались две основные группировки, что нашло отражение и в составе руководства фракции.

Партия на двоих

Действительно, в отличие от всех остальных фракций и групп, каждая из которых имеет единственного официального лидера – председателя, фракция «Оппоблока» имеет двух сопредседателей. Это бывшие вице-премьеры последнего правительства Азарова Юрий Бойко и Александр Вилкул. Также у фракции есть два заместителя председателя: Сергей Левочкин и Юрий Воропаев. Традиционно, Бойко и Левочкина связывают с Дмитрием Фирташем, а Вилкула и Воропаева – с Ринатом Ахметовым. Соответственно две группировки в составе фракции называют «фирташевской» и «ахметовской», хотя Бойко и Вилкулу это не очень нравится.

Такое же двоевластие создано и в партии «Оппозиционный блок». В Едином реестре общественных формирований можно прочитать, что у этой партии есть два сопредседателя: Юрий Бойко и Борис Колесников (друг детства Ахметова, бывший вице-премьер – министр инфраструктуры). Они были избраны на съезде в мае 2016 г.

Формула раскола

Таким образом, линия раскола известна, и тут особых сюрпризов не будет. Интрига в другом: кто останется хозяином бренда «Оппозиционный блок», а кому придется раскручивать новый бренд с нуля. К «фирташевцам» причисляют, с разной степенью уверенности, только 19 членов парламентской фракции «Оппоблока», а к «ахметовцам» – остальных 24. Тем не менее, ожидается, что именно большинство, то есть «ахметовцы», покинут фракцию, а останется в ней меньшинство, то есть «фирташевцы».

Одна из причин в том, что бренд «Оппозиционный блок» регистрировали юристы Левочкина, он его и сохранит. Впрочем, «ахметовцы» на него и не претендуют. У них есть в запасе политпроект, созданный еще в июне 2014-го, – партия «Индустриальная Украина», переименованная через год в Партию мира и развития.

Скорее, мирный исход «ахметовцев» из фракции (вместо попытки изгнать оттуда «фирташевцев») будет свидетельствовать о «полюбовном разводе» между двумя группировками. Дело в том, что согласно регламенту Верховной Рады для создания депутатской группы необходимо, чтобы ее численность была не меньше, чем у самой маленькой фракции – сейчас это «Батькивщина», насчитывающая 20 членов. У «ахметовцев» необходимое число депутатов имеется с избытком. А вот «фирташевцы», если бы они были изгнаны из фракции, то столкнулись бы с проблемой дефицита депутатов и, даже создав свою группу, все время балансировали бы на грани развала.

«Полюбовно» будут поделены и региональные парторганизации. Изначально две крупнейшие группировки в партии и их спонсоры договорились о четком разделении обязательств по финансированию местных структур, поэтому больших проблем с дележом общего хозяйства возникнуть не должно. В частности, можно ожидать, что за «ахметовцами» останутся такие крупные облорганизации, как Донецкая, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская.

Выгоды и риски Порошенко

Раскол в «Оппоблоке» выглядит очень выгодным для президента. Тем более что развал крупнейшей оппозиционной силы будет иметь значение не только внутри Украины, но и на международном уровне.

Например, член фракции «Оппоблока» Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина) является первым заместителем главы делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), членом Мониторингового комитета ПАСЕ. Сейчас она рассказывает о своей большой победе – резолюции ПАСЕ, потребовавшей обеспечения в Украине прав оппозиции на выполнение контрольных функций. «Самое главное достижение – это принятые поправки о защите прав политической оппозиции. Комитет это принял, докладчики согласились, что права оппозиции нарушаются, и призывают власти Украины обеспечить, чтобы оппозиция могла выполнять свою контрольную роль и иметь возможность предлагать альтернативу политическому курсу», – заявляет Левочкина.

Но если «Оппоблок» расколется надвое, то крупнейшей оппозиционной силой окажется «Самопомощь» со своими 27 депутатами. А она уже выполняет контрольную роль – имеет своего представителя в руководстве парламента (Оксана Сыроед), своего главу парламентского комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (Егор Соболев) и т.д. Таким образом, почва для претензий со стороны ПАСЕ сразу исчезнет.

Кроме того, давно уже ходят упорные слухи о договоренностях между Порошенко и Ахметовым. Сторонники этой версии указывают на то, что еще в прошлом году власти сделали олигарху недешевый подарок в виде формулы определения стоимости угля «Роттердам+», которая позволяет ахметовскому холдингу ДТЭК продавать электроэнергию на 15–20% дороже. Выгоду от этого имеет и компания ICU (ее основала нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева). Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в прошлом году признал, что ICU скупила часть еврооблигаций ДТЭК в период существенного падения их стоимости.

Однако есть и факты, не списывающиеся в эту схему. Например, Генпрокуратура объявила о желании привлечь к уголовной ответственности давнего бизнес-партнера Ахметова – члена фракции «Оппоблока» Вадима Новинского и в декабре уже получила на это согласие Верховной Рады.

Кроме того, есть и факторы риска для Порошенко в случае раздвоения «Оппоблока», особенно если придется проводить досрочные парламентские выборы. Если «ахметовцы» и «фирташевцы» пойдут на выборы двумя колоннами, они смогут собрать больший электоральный урожай, чем при походе одной колонной. Причем отбирать голоса у БПП будет не «Оппоблок», а именно партия Ахметова, идущая под лозунгом «мира и развития».

Выгоды и риски Медведчука

Наибольшую выгоду от разделения «Оппоблока» на две колонны может ожидать лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук. Известна давняя неприязнь к нему Ахметова, которая в последнее время проявлялась в весьма напряженных отношениях между «Оппоблоком» и «Укрвыбором». Еще в феврале прошлого года Медведчук обвинил «Оппоблок» в предательстве интересов собственных избирателей, а также в работе «по указке Госдепа». В то же время с «фирташевцами» у Медведчука давние хорошие отношения. Есть у него и три «своих» депутата во фракции «Оппоблока» – Нестор Шуфрич, Тарас Козак и Василий Нимченко.

Сейчас одной из непосредственных причин для раскола «Оппоблока» называют желание «фирташевцев» превратить нынешний дуумвират в партии в триумвират, где третьим равноправным партнером был бы Медведчук. Говорят, что Бойко и Левочкин поставили это требование в ультимативной форме и получили от Ахметова отказ.

Путин и Виктор Медведчук" width="630" height="360" />

Если «ахметовцы» покинут фракцию «Оппоблока», то Медведчук фактически станет совладельцем партии. Напомним, что его «Укрвыбор» партией не является, это как бы общественное движение. И ни в каких выборах Медведчук уже более 10 лет участия не принимал. Но сейчас, по-видимому, он решил, что ситуация изменилась и пора готовить себе путь в депутаты.

Можно ожидать, что «Оппоблок» после ухода «ахметовцев» займет более радикальную публичную позицию. Для Медведчука важно, чтобы в обществе рос протест против нынешней власти и в тоже время усиливались пророссийские настроения. А для этого нужна пропаганда, и именно это станет задачей парламентской фракции «Оппоблока».

Конечно, вырастут и риски. Медведчук никогда не отличался талантом быть популярным политиком, вести за собой людей. Возможно, причина в том, что он склонен навязывать свою позицию, а не слушать, о чем говорит народ. Сейчас его ставка на назойливую пропаганду может дать обратный эффект. И тогда фирташевско-медведчуковская половина «Оппоблока» рискует превратиться в маргинальную партию, чему наверняка порадуются и Порошенко, и Ахметов.