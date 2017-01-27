Скончался первый глава ЛНР Болотов

Болотов скончался от сердечного приступа в своей квартире в Москве
Так называемый «Народный губернатор», первый глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» Валерий Болотов скончался несколько часов назад. Об этом сообщил глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик.
«Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо», - сказал он.
Напомним, в 2014 году Болотов был избран временно исполняющим обязанности «народного губернатора» Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров «армии Юго-Востока». 14 августа 2014 год ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий, позже подписавший минские соглашения.
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Источник: «Интерфакс»,
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