Скончался первый глава ЛНР Болотов

Болотов скончался от сердечного приступа в своей квартире в Москве

Так называемый «Народный губернатор», первый глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» Валерий Болотов скончался несколько часов назад. Об этом сообщил глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик.

«Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо», - сказал он.

Напомним, в 2014 году Болотов был избран временно исполняющим обязанности «народного губернатора» Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров «армии Юго-Востока». 14 августа 2014 год ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий, позже подписавший минские соглашения.