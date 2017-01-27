Ветераны АТО решили усилить блокаду Донбасса

Блокирование продлится, пока власть не прекратит торговать с террористами и Россией, анонсировал Парасюк

Ветераны антитеррористической операции планируют заблокировать еще одно железнодорожное направление в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал народный депутат Украины Владимир Парасюк.

По словам нардепа, на место блокады железной дороги Луганск – Попасная съезжаются ветераны АТО, будут заблокированы все железнодорожные пути на оккупированную территорию, создаются мобильные штабы. Прогнозируется, что акция будет долгосрочной.

«Мы сейчас будем ехать, куда – пока вам не будем говорить, но на другую как бы «ветвь», будем смотреть, как там можно будет организовать блокаду, чтобы это сделать эффективно. Нужно людям где-то греться, нужно найти место для ночлега», – сказал Парасюк.

Депутат также заявил, что не считает блокаду оккупированных территорий незаконной, и отметил, что блокирование продлится, пока власть не прекратит заниматься торговлей с террористами и Россией.

Как ранее сообщали «Комментарии», ранее добровольцы объявили о начале блокады оккупированного Донбасса.

Фото: Facebook Cемена Семенченко