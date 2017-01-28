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Власть

Суд запретил начать заочное расследование против Клюева

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Суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное расследование

Ходатайство вернули Генпрокуратуре как несоответствующее нормам УПК

Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева. 

Об этом говорится в определении суда от 25 января. 

Отмечается, что ГПУ подозревает бывшего секретаря СНБО в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. 

15 марта 2016 года было составлено сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения Клюеву. Обвинение утверждает, что суть подозрения заключается в незаконных действиях Клюева на должности секретаря СНБО, выразившихся в исполнении противоправного указания бывшего президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.

 28 февраля 2014 года Клюев объявлен в розыск. Служба безопасности установила, что он находится на территории России.

 В мае 2015 года в Укрбюро Интерпола были направлены материалы для объявления Клюева в международный розыск. Но юристы отказали в этой просьбе, придя к выводу, что дело имеет «преимущественно политический характер». 

В свою очередь, судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что ГПУ направила Клюеву сообщение о подозрении на неправильный адрес. Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу. 

Кроме того, суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. 

В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.

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Источник: «Левый берег»,

Теги: Клюев Андрей, расследоваине, суд

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