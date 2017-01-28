Германия отменит санкций против России, при одном условии

Германия назвала условия отмены санкций против России

Отмена санкций против Российской Федерации зависит от прогресса в реализации Минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Марком Эро.

Он отметил, что отмена санкций против России должно быть привязано к прогрессу в реализации Минских соглашений.

«Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций. Мы хотим реализаций Минского мирного процесса. И это единственный способ для отмены санкций»,- сказал Габриэль.

По словам главы МИД Германии, Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов по Украине и России.