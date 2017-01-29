Тимошенко зареклась от союзов с другими политсилами

«Я лично ни за кого больше брать ответственность не буду. Только за себя!» – заявила Юлия Тимошенко

Партия «Батькивщина» больше не будет объединяться ни с одной политической силой, чтобы не нести ответственность за действия других политиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.

«Нельзя брать ответственность за других политиков, ведь потом они впадают в коррупцию, сохраняют старую систему, а ответственность за это приходится нести мне», – сказала она.

Тимошенко выразила сожаление по поводу того, что в свое время поддержала на президентских выборах Виктора Ющенко, а также дала согласие на объединение с Арсением Яценюком, который «на мощности «Батькивщины» прошел в парламент, провел своих коррупционеров и стал премьер-министром».

«Никакого объединения и никакого взятия на себя ответственности за других людей, в которых я сейчас даже уверена! Нельзя ни за кого давать гарантии», – подчеркнула парламентарий.

При этом, по ее словам, партия будет сотрудничать с демократическими силами и политиками. «У «Батькивщины» есть партнеры: мы абсолютно четко сотрудничаем, например с Валентином Наливайченко, и будем идти вместе. Мы сотрудничаем с Сергеем Тарутой: у нас общие взгляды. Мы будем находить таких людей, но я лично ни за кого больше брать ответственность не буду. Только за себя! Я уверена в своих силах, в своей команде, которая не предала меня в трудные времена», – подытожила Тимошенко.