Мэр Перемышля желает знать, в чем его обвиняла украинская Служба безопасности

Роберт Хома ожидает письменного объяснения по поводу объявления его персоной нон-грата

Мэр Перемышля Роберт Хома доволен решением СБУ об отмене запрета ему на въезд в Украину. Между тем он по-прежнему ожидает от украинской спецслужбы письменного объяснения по поводу объявления его персоной нон-грата.

Об этом говорится в официальном заявлении мэра, обнародованном на официальной странице города в Интернете.

«Господин посол Украины Андрей Дещица передал мне вчера утром по телефону информацию об отмене мне запрета на въезд в Украину, которую я воспринимаю с удовольствием», – заявил Хома.

В то же время он добавил, что свое участие в форуме «Европа-Украина» (27–28 января в Жешуве) он ставит в зависимость от письменного объяснения со стороны СБУ о запрете ему въезжать в Украину.

«Как мэр города Перемышля и представитель его жителей я имею право ожидать полного выяснения дела и обвинений в мой адрес и адрес жителей города, тем более что они по-прежнему непонятны в Перемышле и в Польше», – заявил Хома.

Он выразил надежду, что украинская сторона выполнит свои заверения о полном разрешении этого инцидента.

Фото: static.ukrinform.com