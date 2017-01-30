В РФ вступило в силу решение суда о признании Евромайдан госпереворотом

Жалоб на постановление суда в течение месяца не поступило, и срок на подачу апелляции по этому делу истек
Вступило в силу решение Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.
«Вынесенное решение обжаловано не было, решение вступило в законную силу», - сказала она.
Ранее суд удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника и признал события, произошедшие на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом.
«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», - постановила судья Анна Шипикова.
Как сообщали «Комментарии», Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по делу о событиях, которые происходили в Украине в 2014 году. Соответствующий иск подал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник с целью добиться признания нелегитимности нынешней власти в Украине.
Отмечается, что российский суд признал исковое заявление подлежащим к рассмотрению и утром четверга, 15 декабря, начал слушать по существу гражданское дело.
В качестве заинтересованных лиц по этому делу в иске указаны глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Украины Петр Порошенко.
Позже стало известно, что Янукович примет участие в заседании, и Олейник готов дойти с этим вопросом до Европейского суда по правам человека.
Напомним, в Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью и служебном подлоге при проведении голосования за « диктаторские законы 16 января».
27 января 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал события, которые происходили в Украине в 2014 году государственным переворотом, тем самым удовлетворив иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Интерфакс-Россия»,
Теги: госпереворот, Майдан, решение суда, суд
Последние новости
|
14:35
Стрелками в канадской мечети оказали два студента местного университета
|
14:30
Украинцы пересели на трамваи и троллейбусы, после подорожания
|
14:25
|
14:10
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0