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Власть

В РФ вступило в силу решение суда о признании Евромайдан госпереворотом

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В РФ вступило в силу решение суда о признании Евромайдан госпереворотом

Жалоб на постановление суда в течение месяца не поступило, и срок на подачу апелляции по этому делу истек

Вступило в силу решение Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова. 

«Вынесенное решение обжаловано не было, решение вступило в законную силу», - сказала она. 

Ранее суд удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника и признал события, произошедшие на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом. 

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», - постановила судья Анна Шипикова.

Как сообщали «Комментарии», Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по делу о событиях, которые происходили в Украине в 2014 году. Соответствующий иск подал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник с целью добиться признания нелегитимности нынешней власти в Украине.

Отмечается, что российский суд признал исковое заявление подлежащим к рассмотрению и утром четверга, 15 декабря, начал слушать по существу гражданское дело.

В качестве заинтересованных лиц по этому делу в иске указаны глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Украины Петр Порошенко. 

Позже стало известно, что Янукович примет участие в заседании, и Олейник готов дойти с этим вопросом до Европейского суда по правам человека. 

Напомним, в Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью и служебном подлоге при проведении голосования за « диктаторские законы 16 января».

27 января 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал события, которые происходили в Украине в 2014 году государственным переворотом, тем самым удовлетворив иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника

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Источник: «Интерфакс-Россия»,

Теги: госпереворот, Майдан, решение суда, суд

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